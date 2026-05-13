Видеоигровая компания Sega зарегистрировала товарный знак в России

Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России свой товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Соответствующее прошение поступило в федеральную службу по интеллектуальной собственности в июне 2025 года, а в мае 2026-го ведомство одобрило регистрацию.

Sega сможет использовать новую марку для продажи на территории РФ программ для компьютеров и смартфонов, одежды, обуви, игрушек, а также для предоставления рекламных, финансовых и образовательных услуг.

В текущем месяце подобный запрос в Роспатент пришел от американской корпорации Apple. Заявка для регистрации одноименного товарного знака в России была направлена компанией "Эппл Инк".

В случае принятия положительного решения корпорация получит право на реализацию в РФ под маркой Apple бумажников, изделий для хранения документов, папок, визитниц и других товаров.

