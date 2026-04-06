Компания Starbucks лишилась товарного знака в России

Американская компания Starbucks потеряла в России товарный знак, представляющий собой черно-белый вариант логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

В документе указано, что заявка на регистрацию знака была подана сетью в августе 2015 года, а в ноябре 2016 года Роспатент принял решение о его регистрации. Срок действия товарного знака истек, и в 2026 году Роспатент внес соответствующую информацию в базу данных.

Под этим брендом Starbucks мог производить и продавать в России травяные чаи, витаминизированные напитки, а также алкогольную продукцию.

В 2022 году в стране работало 130 кофеен под брендом Starbucks, но в январе того года сеть приостановила свою работу. Позднее певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел активы сети и провел ребрендинг кофеен, после чего заведения стали называться Stars Coffee.

В 2024 году компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, где изображена сирена, выполненная в белом и зеленом цветах. Указывалось, что под этим брендом разрешено выпускать кофеварки и кофе, оказывать ретейл-услуги, а также услуги ресторанов и кафе. В 2025 году российское ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак.