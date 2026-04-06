06 апреля, 17:23

Экономика

Компания Starbucks лишилась товарного знака в России

Фото: depositphotos/stetsik

Американская компания Starbucks потеряла в России товарный знак, представляющий собой черно-белый вариант логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

В документе указано, что заявка на регистрацию знака была подана сетью в августе 2015 года, а в ноябре 2016 года Роспатент принял решение о его регистрации. Срок действия товарного знака истек, и в 2026 году Роспатент внес соответствующую информацию в базу данных.

Под этим брендом Starbucks мог производить и продавать в России травяные чаи, витаминизированные напитки, а также алкогольную продукцию.

В 2022 году в стране работало 130 кофеен под брендом Starbucks, но в январе того года сеть приостановила свою работу. Позднее певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел активы сети и провел ребрендинг кофеен, после чего заведения стали называться Stars Coffee.

В 2024 году компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, где изображена сирена, выполненная в белом и зеленом цветах. Указывалось, что под этим брендом разрешено выпускать кофеварки и кофе, оказывать ретейл-услуги, а также услуги ресторанов и кафе. В 2025 году российское ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

