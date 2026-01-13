Форма поиска по сайту

13 января, 16:54

Компания Starbucks отозвала заявления о признании своего логотипа общеизвестным в РФ

Фото: depositphotos/stetsik

Американская компания Starbucks отозвала из Роспатента свои заявления о признании трех товарных знаков общеизвестными в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы коллегии по патентным спорам Роспатента.

Соответствующие заявки были поданы еще 1 января 2022 года. Знаки предполагают возможность маркировать кофейни, согласно 43-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Причина отзыва в документа не уточняется.

В Роспатенте объяснили, что товарный знак могут признать общеизвестным в РФ, если он действительно стал широко известен среди российских потребителей. На момент марта 2022 года в стране работало 130 кофеен под брендом Starbucks, но в том месяце сеть приостановила свою работу. Позже певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел активы сети и провел ребрендинг кофеен, после чего заведения стали называться Stars Coffee.

В 2024 году компания Starbucks подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, на котором изображена сирена, выполненная в белом и зеленом цветах. Под этим брендом можно выпускать кофеварки и кофе, оказывать ретейл-услуги, а также услуги ресторанов и кафе. В 2025 году российское ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак.

