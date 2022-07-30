Тимати выкупил все активы Starbucks в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) заявил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России.
"Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится", – написал он в одной из соцсетей.
По словам музыканта, кофейни могут открыться уже в августе. Он также предложил дизайнерам создать логотип нового бренда, учитывая тот факт, что бренд теперь является российским.
В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка, отметив, что будет оказывать помощь своим сотрудникам.
В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Ожидается, что подписание документов состоится в 20-х числах июля. Pinskiy&Co получит права аренды на все площади кофеен с ремонтом, при этом использовать продукцию и технологии американских кофеен будет нельзя.
Рэпер Тимати подтвердил, что станет совладельцем российского бизнеса Starbucks
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