Тимати выкупил все активы Starbucks в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) заявил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России.

"Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится", – написал он в одной из соцсетей.

По словам музыканта, кофейни могут открыться уже в августе. Он также предложил дизайнерам создать логотип нового бренда, учитывая тот факт, что бренд теперь является российским.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка, отметив, что будет оказывать помощь своим сотрудникам.

В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Ожидается, что подписание документов состоится в 20-х числах июля. Pinskiy&Co получит права аренды на все площади кофеен с ремонтом, при этом использовать продукцию и технологии американских кофеен будет нельзя.

