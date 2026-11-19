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Представители Великобритании, Германии и Франции рассматривают возможность проведения встречи с российской стороной для обсуждения вопроса по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Других подробностей о возможных переговорах издание не приводит.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, европейские страны обсуждают подготовку к возможному конфликту к 2030 году, однако в случае масштабного противостояния победителей не будет. Президент также подчеркнул, что Москва открыта к восстановлению отношений с Евросоюзом.

Кроме того, на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом Путин сообщил, что США настаивают на участии европейских стран в переговорах по Украине.

Он согласился, что вопросы безопасности Европы нельзя обсуждать без самих европейцев, но отметил, что сначала нужно понять, с какими предложениями они выступят.

