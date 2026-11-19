Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Актриса Юлия Пересильд впервые открыто призналась в любви супругу Михаилу Милашину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Знаменитость посвятила мужу короткое признание и опубликовала фото с ним на премии OK! Awards "Больше чем звезды".

"А тут без слов и комментариев. Просто люблю. Очень", – написала актриса.

О том, что актриса вышла замуж, стало известно в конце сентября. На праздновании своего дня рождения Пересильд появилась с кольцом на безымянном пальце, что вызвало предположения гостей о замужестве. Позже она прямо ответила на вопрос, отметив, что очень счастлива.

Скрывать избранника в соцсетях Пересильд перестала после первого совместного выхода в свет. Пара появилась на премьере сериала "Тайный город".