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Народная артистка Любовь Успенская считает, что ее дочь Татьяна способна добиться значительных успехов в шоу-бизнесе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам певицы, для успеха на эстраде нужно родиться талантливым. Она пояснила, что имеет в виду не человека, который просто решил, что может петь, а того, кто сочиняет, чувствует музыку и живет ею.

"Таня – как раз такой вариант, как и я", – заявила артистка.

Она также отметила, что сама добилась профессиональных результатов без помощи наставников. Успенская убеждена, что дочь способна пройти похожий путь самостоятельно. Еще певица заметила, что дочери немного больше повезло с матерью.

Ранее Успенская отказалась записывать совместную песню с американским рэпером Канье Уэстом, даже если бы он предложил ей сотрудничество. Она уточнила, что не хочет и сам музыкант ей "не нужен вообще". При этом исполнительница в прошлом проживала в США.