Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Услуга квантовых коммуникаций подешевеет по мере распространения технологии. Об этом на XX форуме "Транспорт России" заявил глава РЖД Олег Белозеров.

"Распространение точно удешевит услугу. Я абсолютно уверен, что через пять лет это уже вообще не будет звучать необычно. Это будет дешево, доступно для всех сегментов участников", – отметил он.

К концу 2025 года магистральная квантовая сеть протянулась на 7 858 километров.

О планах развивать высокотехнологичное направление "Квантовые коммуникации" в РЖД говорили в конце 2022 года – тогда работу вели в рамках соглашения с правительством России. В том же году по поручению Владимира Путина холдинг вместе с Минцифры, Минэкономразвития и представителями научного сообщества обновил дорожную карту направления до 2030 года.

Среди главных задач – построить инфраструктуру квантовых коммуникаций, расширить географию сети и запустить сервисы на ее базе.

Ранее сообщалось, что в России стартовало полномасштабное строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Проект охватывает 679 километров новой инфраструктуры. В строительстве задействованы более 32 тысяч специалистов и 11 тысяч единиц техники.