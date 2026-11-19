Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве закрыли сайт, через который продавали крокодилов и питонов: размещенную там информацию признали запрещенной к распространению. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Проверку провела Тверская межрайонная прокуратура. Она обнаружила интернет-ресурс с объявлениями о продаже животных, причем доступ к нему был свободным, без каких-либо ограничений.

В надзорном ведомстве подчеркнули: содержать крокодилов и питонов в домашних условиях закон запрещает, за нарушение предусмотрена ответственность.

"Иск прокурора о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, удовлетворен", – рассказали в прокуратуре столицы.

Как уточнили в ведомстве, исполнение решения суда поставят на контроль.

Ранее столичная прокуратура также выявила в интернете сайты с информацией о продаже каракала и тигра. На сайтах отсутствовали сведения о законности добычи и продажи животных. В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории России.