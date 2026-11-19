Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля на участке "Ракитки" – "Десна" Троицкой линии метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Тоннель длиной 2,56 километра пройдет щит "Василиса". Максимальная глубина работ составит 39 метров. Завершить их планируется в следующем году, отметил градоначальник.

Щит "Василиса" раньше прокладывал тоннели на Сокольнической, Солнцевской, Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линиях. Проходку правого перегонного тоннеля между "Ракитками" и "Десной" начнут в декабре.

Мэр напомнил, что в июле завершили левый тоннель на участке "Новомосковская" – "Сосенки". В настоящее время там сооружают правый тоннель. Щит "Натали" работает между станциями "Кедровая" и "Ватутинки". Одновременно, продолжил глава города, ведется строительство всех шести станций южного участка Троицкой линии.

Доступ к метро получат более 450 тысяч москвичей, которые живут или работают в Троицке, Ватутинках и других близлежащих поселениях. Продление линии до Троицка сократит время в пути до Большой кольцевой линии (БКЛ) почти в два раза для сотен тысяч жителей и работников ТиНАО.

Троицкая линия соединит Троицкий административный округ с остальной Москвой. К 2030 году пассажиропоток линии достигнет свыше 350 тысяч поездок в сутки. На линии будут работать больше 70 современных поездов российского производства.

В данный момент Троицкая линия имеет пять пересадок на четыре линии рельсового каркаса: МЦК, БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую. В перспективе появится пересадка на станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро.

Тем временем на станции "ЗИЛ" закончились монолитные работы в оборотных тупиках. При создании основных конструкций специалисты использовали более 22 тысяч кубометров железобетона. Сейчас ведется фасадная отделка, также строителям нужно уложить пути и подключить коммуникации.