Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице продолжаются отборочные этапы Московской олимпиады школьников (МОШ). Ученики 5–11-х классов будут соревноваться по широкому набору направлений, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Среди этих направлений – генетика, биоэкономика, химия, астрономия, история искусств, филология, финансовая грамотность и робототехника. Участникам предстоит решать нестандартные теоретические задачи, а также проходить практические и творческие испытания.

В департаменте отметили, что олимпиада не только проверяет знания, но и дает проявить свои творческие навыки. К примеру, в прошлых сезонах на отборочном этапе по изобразительному искусству участникам предлагали создавать скульптуры по мотивам литературных произведений, по робототехнике – работать с системами кодирования для ориентации роботов в пространстве, а по экологии – составлять планы научных исследований.

Технические и предпрофессиональные профили делают ставку на практико-ориентированные задания. В робототехнике участники отборочного этапа программируют устройства, просчитывают траектории движения и применяют системы ориентации в пространстве.

Профиль изобразительного искусства предполагает выбор из нескольких заданий отборочного этапа. Они позволяют показать навыки в рисунке, живописи, композиции и скульптуре. В прошлом сезоне пяти- и шестиклассники могли нарисовать портрет полярника либо выполнить скульптурную иллюстрацию к "Снежной королеве".

Девятиклассники разрабатывали афишу к произведению Петра Чайковского "Времена года. Осень". От участников ждут фантазии, индивидуального стиля и умения работать с разными художественными материалами.

Естественно-научные направления построены на задачах из реальных исследований и актуальных научных проблем. На экологии одно из заданий отборочного этапа предлагало школьникам примерить роль исследователей качества воды Москвы-реки. Нужно было выстроить последовательность работы, продумать отбор проб и анализ результатов.

В биоэкономике участники изучали варианты применения возобновляемых биоресурсов, оценивали плюсы биотоплива и искали пути совмещения экономического развития с сохранением окружающей среды. Одно из заданий требовало объяснить сходство принципов циркулярной экономики с процессами в природных экосистемах.

Ученица 11-го класса школы Центра педагогического мастерства, призер МОШ по биоэкономике Маргарита Зинер рассказала, что выбрала это направление, так как оно перспективное и междисциплинарное, объединяющее естественные и социально-гуманитарные науки.

На соревновании нужно было обосновать роль ферментов в разных отраслях экономики и для ответа пришлось опираться на несколько предметных областей. Зинер отметила, что олимпиада в прошлом году прошла впервые и стала для нее ценным опытом: она стала призером и решила глубже изучать биоэкономику.

По ее мнению, такие состязания помогают открывать новые научные направления и примерять на себя разные профессиональные траектории.

Кроме того, в рамках МОШ проходит Московская предпрофессиональная олимпиада. Она дает ученикам 8–11-х классов возможность попробовать силы в инженерии, информационных технологиях и исследованиях. Сначала школьники выполняют теоретические задания по математике, физике и информатике, после чего объединяются в команды для практических кейсов.

Команды самостоятельно разрабатывают решение выбранной задачи и готовят техническую документацию. Формат помогает применить знания из разных предметов, поработать в команде и примерить роли инженера, ИТ-специалиста или исследователя.

Победитель Московской предпрофессиональной олимпиады, ученик 11-го инженерного класса школы № 1557 имени Петра Капицы Роман Городилов впервые участвовал в МОШ в прошлом году. Больше всего ему запомнились практические задания, где нужны не только теоретические знания, но и творческий подход.

На отборочном этапе его команда усовершенствовала метод измерения силы сопротивления воздуха с помощью компьютерного зрения и многократно повысила его точность. Городилов отметил, что ему нравится командный формат: решать задачи вместе с друзьями интереснее.

Олимпиада позволила ему реализовать исследовательский проект, а дополнительным бонусом стала возможность поступить без вступительных испытаний в некоторые ведущие московские вузы.

Партнерами МОШ выступают ведущие научные центры, профильные компании и университеты. В их числе – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Русское географическое общество, группа компаний "Просвещение", предприятия "СКБ Контур" и "Группа Астра".

Специалисты из разных профессиональных сфер участвуют в подготовке заданий и знакомят школьников с актуальными научными и технологическими направлениями. Заключительные этапы по генетике, истории искусств и экологии проводят на площадках университетов, музеев и исследовательских центров.

В 2026 году 19 дисциплин МОШ включены в перечень олимпиад, утверждаемый министерством науки и высшего образования РФ. Победителям и призерам соревнований доступны льготы при поступлении в российские вузы, включая право на зачисление без вступительных испытаний при выполнении условий, установленных университетом.

По итогам прошлого учебного года участниками МОШ стали более 200 тысяч учеников 5–11-х классов. Они представляли 88 регионов России и федеральную территорию "Сириус". Москвичи получили свыше четырех тысяч дипломов, в том числе более 860 дипломов победителей.

Набор дисциплин МОШ позволяет участникам не только проверить знания, но и примерить разные профессии – от исследователя и инженера до программиста и специалиста творческой сферы. Для многих участие становится способом открыть новые области интереса и лучше понять будущую сферу занятий.

Расписание отборочных этапов, условия участия и регистрация доступны на официальном сайте олимпиады.

Ранее пять столичных колледжей в текущем учебном году начали готовить студентов по совместным программам с ведущими московскими вузами. Участники проекта смогут освоить профессию, получить практический опыт и после выпуска поступить в университет по смежному направлению с сокращением срока обучения.