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В Германии 18-летний школьник из Эслоэ планировал напасть на мечеть, используя оружие, напечатанное на 3D-принтере. Об этом сообщает TAZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Дюссельдорфа.

По данным следствия, молодой человек придерживается праворадикальных взглядов. Нападение на мусульман он, как считают следователи, намеревался совершить в период с конца 2026 по начало 2027 года.

"Свои расистские идеи он проецировал и на людей мусульманского вероисповедания", – заявила прокурор Александра Визе.

Его подозревают в подготовке особо тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности. Он находится под стражей с августа.

При обыске в его квартире полиция обнаружила большое количество единиц оружия, деталей и боеприпасов, изготовленных на 3D-принтере. На прошлой неделе прокуратура Дюссельдорфа запросила в суде Мешеде новый ордер на арест.

По словам Визе, конкретные планы нападения с использованием напечатанного оружия стали первым подобным уголовным делом для Дюссельдорфа. Сейчас следователи изучают носители информации и ждут результатов экспертизы Земельного ведомства уголовной полиции о работоспособности оружия. Идут дополнительные допросы свидетелей, обвинение пока не предъявлено.

Ранее российские силовики предотвратили попытку Киева организовать теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Для атаки противник намеревался использовать 13 FPV-дронов, оборудованных системами искусственного интеллекта. Однако предполагаемый исполнитель сам сообщил о готовящемся нападении. В результате теракт удалось пресечь еще на этапе подготовки.

