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10 ноября, 17:41

Происшествия

Житель Крыма осужден на 20 лет за съемку антироссийского фильма для Украины

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Южный окружной военный суд приговорил крымского кинематографиста Нестора Штормового (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщил представитель суда, передает ТАСС.

Поводом стало создание антироссийского кино в интересах украинской подпольной организации, признанной террористической и запрещенной в РФ.

По данным следствия, фигурант, находясь в Крыму и Севастополе, связался с представителем украинской организации. Штормовой заявил ему, что боится воевать, но готов снять фильм о якобы агрессии российских военных в отношении мирного населения, а также о попытке восстановить справедливость.

Представители организации одобрили замысел и пообещали содействие в создании и продвижении картины. С августа по декабрь 2024 года Штормовой готовил сценарий и намеревался упомянуть в титрах поддержку террористической структуры. Съемки велись на мобильный телефон в различных местах Севастополя.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 205.5 и 275 УК РФ ("Участие в террористической организации" и "Госизмена"). По приговору суда Штормовой будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а первые пять лет – в тюрьме.

Ранее российские силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Однако предполагаемый исполнитель сам сообщил о готовящемся теракте. В результате атака была сорвана на стадии подготовки.

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