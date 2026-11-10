В массовом ДТП в Болгарии столкнулись до 86 машин

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Участниками массового ДТП на болгарской автомагистрали "Фракия" стали около 86 автомобилей. В результате погибли 11 человек, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Обновленные данные предоставили МВД и Минздрав. По словам заместителя министра внутренних дел Калояна Калоянова, на полосах в направлении Бургаса столкнулись 63 транспортных средства, еще 23 – на полосах в сторону Софии. Всего, по текущим данным, пострадали 48 человек.

ДТП произошло на двух участках трассы между 289-м и 294-м километрами. В аварии оказались легковые и грузовые машины, а также автобус. Причиной осложнения дорожной обстановки стал густой туман.

На месте был организован штаб по ликвидации последствий ДТП. Пострадавших распределяют по больницам Сливена, Ямбола и Бургаса. Для их дальнейшей транспортировки в медучреждения Софии направлены правительственный и военно-транспортные самолеты.