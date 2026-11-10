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10 ноября, 16:36

Общество

Минздрав РФ зарегистрировал два препарата для лечения редких заболеваний

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для лечения редких заболеваний – "Айкирво" и "Гемпавзи". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Первый препарат – "Айкирво" с международным непатентованным наименованием (МНН) Элафибранор – предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. Второй, "Гемпавзи" с МНН Марстацимаб, применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов.

Как уточнили в Минздраве, лекарство с действующим веществом Марстацимаб рассчитано на пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 килограммов.

В министерстве подчеркнули, что оба препарата являются лекарственными средствами с впервые синтезированным и зарегистрированным действующим веществом.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва", которые выпускают инновационные лекарства, произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей.

Речь идет о препаратах для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. Объем выпуска за первое полугодие на 33% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

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