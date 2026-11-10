Прокуратура назвала причиной смерти россиянки в Сербии падение с высоты

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Смерть россиянки на курорте Златибор на юго-западе Сербии наступила из-за падения с высоты. Об этом сообщает сербское Региональное информационное агентство со ссылкой на Высшую прокуратуру города Ужице.

"Обстоятельства, при которых девушка упала с балкона на тротуар, в настоящее время устанавливаются", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент происшествия в квартире вместе с девушкой был молодой человек, также гражданин РФ. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

Тело девушки нашли в Златиборе 9 ноября. Его обнаружили на тротуаре возле жилого дома в центральной части поселка, расположенного примерно в 200 километрах к западу от Белграда.

При этом российское посольство в Сербии уточнило, что пока не располагает официальной информацией о гибели гражданки РФ. В прокуратуре города Ужице не исключили, что речь может идти об убийстве.

