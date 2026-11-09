09 ноября, 19:11Происшествия
Посольство России не получило данных о гибели россиянки в Сербии
Фото: телеграм-канал Baza
Российское посольство в Сербии пока не располагает официальной информацией о гибели гражданки РФ в поселке Златибор. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Родственникам женщины готовы оказать необходимую консульскую помощь в случае обращения.
Ранее сербские СМИ сообщили, что в Златиборе обнаружили тело россиянки примерно 20 лет. Его нашли 9 ноября на тротуаре возле жилого дома в центральной части поселка, расположенного примерно в 200 километрах к западу от Белграда.
Обстоятельства гибели женщины пока не установлены. В прокуратуре города Ужице не исключили, что речь может идти об убийстве.