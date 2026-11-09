Посольство России не получило данных о гибели россиянки в Сербии

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Российское посольство в Сербии пока не располагает официальной информацией о гибели гражданки РФ в поселке Златибор. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Родственникам женщины готовы оказать необходимую консульскую помощь в случае обращения.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в Златиборе обнаружили тело россиянки примерно 20 лет. Его нашли 9 ноября на тротуаре возле жилого дома в центральной части поселка, расположенного примерно в 200 километрах к западу от Белграда.

Обстоятельства гибели женщины пока не установлены. В прокуратуре города Ужице не исключили, что речь может идти об убийстве.