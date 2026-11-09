В квартире на юго-западе Москвы обнаружено тело мужчины с ножевым ранением

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В квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщил Следственный комитет России по столице в мессенджере MAX.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты московского СК продолжают осмотр места происшествия.

Предварительно установлено, что смертельные ранения мужчине нанесла его знакомая. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины, а также ход доследственной проверки.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары в Ростовской области. Фигурантом дела стал 26-летний местный житель. По данным следствия, у подозреваемого случился конфликт с парой. Тела погибших с признаками насильственной смерти и расчленения нашли 1 ноября 2026 года на участке местности в Аксайском районе региона. Позднее мужчина признался в содеянном.