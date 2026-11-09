Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 10 человек

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Число погибших при взрыве на металлургическом комбинате в городе Алиага турецкой провинции Измир увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан, передает ТАСС.

"Ранены 15 человек, они госпитализированы", – добавил глава региона.

По его словам, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Под завалами остаются еще четыре человека.

Взрыв в печи цеха по заправке углекислым газом на металлургическом заводе Хабаш Демир-Челик произошел 9 ноября. За хлопком последовал пожар, под завалами оказались рабочие.

Позже стало известно, что один пострадавший умер в больнице. Также скончались два человека, извлеченные из-под завалов. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.