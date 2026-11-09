ФНПР: взять оплачиваемый отпуск вне графика, чтобы поиграть в GTA VI, можно

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Взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне утвержденного графика, чтобы поиграть в Grand Theft Auto VI, можно, если сотруднику удастся договориться с руководством. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Поводом для разъяснений стал ажиотаж вокруг предстоящего релиза GTA VI. По данным Baza, российские поклонники серии начали заранее согласовывать с работодателями отпуска и отгулы, чтобы посвятить время ознакомлению с новой частью игры.

В ФНПР отметили, что график основных отпусков – это не список пожеланий. Без уважительной причины изменить его в одностороннем порядке не получится.

"Если его утвердили, соблюдать должны обе стороны: и работник, и работодатель. Главное – договориться с руководством. Оно вправе согласиться, но может и отказать", – пояснили в департаменте.

Если планы изменились, сотрудник может попросить перенести отпуск на другое время или взять несколько дней в счет ежегодного. Для этого нужно написать заявление и указать уважительную причину, например семейные обстоятельства или необходимость решить срочные личные вопросы. При этом окончательное решение остается за начальником.

Там также напомнили: хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска в течение года должна составлять не менее 14 календарных дней.

График отпусков – документ, который определяет очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудникам на предстоящий календарный год.

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября, игра выйдет для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предыдущая часть серии, Grand Theft Auto V, вышла в сентябре 2013 года.

События GTA VI развернутся в штате Леонида. Главной локацией станет Вайс-Сити. Центральными персонажами истории будут Люсия и Джейсон. В игре будут как небольшие населенные пункты, так и крупные города, а также болота, пляжи и автомагистрали.