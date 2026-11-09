Путин освободил Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

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Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом сообщает RT со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания – 9 ноября.

Ранее глава государства назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок. Согласно документу, на должность также назначен заместитель председателя Денис Шаповалов.

Птицын работает на указанном посту с 2020 года. В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала его кандидатуру для переназначения на должность.

До этого Путин назначил Ирину Окладникову вице-премьером – руководителем аппарата правительства, Дмитрия Ядрова – главой Минтранса, Андрея Никитина – вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.

Олег Кожемяко стал вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, а Юрий Трутнев получил должность помощника главы государства.