Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй срок

Фото: РИА Новости/Южный окружной военный суд

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, на должность также назначен заместитель председателя Денис Шаповалов.

Птицын работает на указанном посту с 2020 года. В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала его кандидатуру для переназначения на должность.

Ранее глава государства назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Отдельным указом была учреждена автономная некоммерческая организация "Платформа для работы с обращениями предпринимателей".