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25 сентября, 12:10

Политика

Путин освободил Келина от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Это следует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Келин занимал этот пост с начала ноября 2019 года. До назначения послом он с 2015 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ. Также с 2011 до 2015 года дипломат был постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене.

Ранее Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Он сменит на этой должности Михаила Шургалина. Кроме того, Андрей Подъелышев был назначен послом РФ в КНДР. При этом его освободили от должности посла в Нигерии.

Кроме того, Артур Люкманов стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем РФ при Лиге арабских государств.

Также президент снял с должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Французской Республике и в Княжестве Монако Алексея Мешкова, занимавшего пост с октября 2017 года.

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