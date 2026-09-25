"Мосбилет" собрал самые интересные мероприятия для маленьких зрителей

Фото: пресс-служба Москонцерта

Юных москвичей и их родителей приглашают на интерактивные концерты, балеты и музыкальные сказки, которые пройдут на площадках столичного департамента культуры. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Московский международный дом музыки

Московский международный дом музыки подготовил несколько программ. 27 сентября в 13:00 здесь покажут балет "Золушка" в хореографии художественного руководителя и главного балетмейстера театра Анатолия Емельянова. Спектакль состоит из двух отделений по 35 минут.

4 октября в 13:00 пройдет интерактивный концерт "Джаз – детям". Авторы проекта – вокалистка Марина Волкова, пианист Роман Дмитриев, контрабасист Сергей Васильев и барабанщик Игорь Ямпольский. Они расскажут об истории джаза, его стилях и особенностях.

В тот же день в 13:00 состоится концерт "Музыка "Диснея" и "Союзмультфильма" на органе" в рамках цикла Тимура Халиуллина. Музыкант исполнит на органе, портативном органе и клавесине мелодии из мультфильмов и кино, а также произведения Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса, Эдварда Грига и Иоганна Штрауса.

11 октября в 13:00 – большой концерт детской студии "Непоседы". 14 октября в 19:00 – шоу "Рок-балалайка" в исполнении Государственного академического оркестра солистов "Русские узоры" с участием вокальной группы и солистов Московской областной филармонии.

В программе – русские народные песни и рок-хиты The Beatles, Queen, Nirvana и The Prodigy. Художественный руководитель и дирижер – Денис Забавский, сценарист и режиссер – Сергей Закутин, солисты – Елизавета Антонова, Ангелина Сергеева и Максим Мацышин. Продолжительность – два отделения по 40 минут.

Концертный зал "Зарядье"

Концертный зал "Зарядье" 17 октября в 13:00 примет концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Воспитанники фонда играют в Национальном филармоническом оркестре России и Государственном камерном оркестре "Виртуозы Москвы".

24 октября в 13:00 и 17:00 здесь покажут музыкальную сказку "Мышонок Моцарт" с живым звучанием органа, струнных и перкуссии. Режиссер – Арина Мороз. 22 ноября в 13:00 – интерактивный концерт "Бременские музыканты" от проекта "Юный эстет".

Москонцерт

Москонцерт представит интерактивные спектакли. 10 октября в 11:00 в киноконцертном зале "Эльдар" – "Браво, Буратино!", где дети станут участниками представления. 17 и 31 октября в 11:00 – музыкальный спектакль "Терем-теремок" с современной версией сказки.

Также 26 сентября, 11 и 25 октября в 17:00 театр "АЯтеатр" покажет спектакль "Ревизор" по комедии Николая Гоголя. 17 октября в 19:00 в "Москонцерт Холле" – балет "Спящая красавица" в исполнении Московского государственного театра балета классической хореографии La Classique.

Между тем в сервисе "Мосбилет" появились билеты на V Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". Мероприятие пройдет в период с 3 по 31 декабря. В афише заявлены выступления Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы, Игоря Бутмана, Николая Луганского и других известных музыкантов.