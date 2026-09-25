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25 сентября, 14:20

Происшествия

В Якутске мужчина и женщина ограбили магазин, похитив три ящика пива

Видео: "МВД по Республике Саха (Якутия)"/MAX

В Якутске мужчина и женщина два дня подряд приходили в продуктовый магазин за бесплатным пивом: сначала они украли ящик и остались незамеченными, а во второй раз совершили грабеж и забрали еще два ящика. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

В дежурную часть отдела полиции № 3 обратился сотрудник торговой точки, который заявил, что двое неизвестных похитили из зала два ящика пива и скрылись. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены подозреваемые – 33-летний уроженец Горного района и 37-летняя уроженка Усть-Алданского района, которая была ранее судима за аналогичное преступление.

Выяснилось, что женщина ранее работала в этом магазине. Сначала она, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, тайно похитила один ящик пива. На следующий день злоумышленница вернулась вместе с сожителем и украла еще два ящика.

Сотрудница магазина попыталась остановить мужчину и женщину, но им удалось выхватить товар и скрыться. Похищенное пара выпила. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о грабеже. Фигуранты возместили причиненный ущерб.

Ранее в Кемерове задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже женского белья из магазина. Недостачу товара заметили во время инвентаризации. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники увидели, как неизвестный похитил с прилавка 39 комплектов нижнего белья и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что планировал перепродать похищенное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Похищенный товар возвращен владельцу.

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