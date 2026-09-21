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21 сентября, 15:17

Происшествия

Мужчина пытался украсть духи за 60 тысяч рублей из магазина в Москве

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Мужчина пытался украсть из московского магазина духи за 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в магазине косметики, расположенном на Кировоградской улице. По данным ведомства, злоумышленник взял с полки коробку с духами, вытащил флакон, а пустую упаковку оставил на месте.

Пройти мимо кассы мужчина не успел, его остановили охранники магазина. На место прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Чертаново Центральное. Подозреваемым оказался 28-летний житель Подмосковья. Он признался в содеянном.

Злоумышленника задержали, а похищенный товар изъяли и вернули магазину. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

Ранее в Москве продавца-кассира Sunlight Софью Андращук осудили по делу о хищении ювелирных изделий. Согласно судебным материалам, женщина, являясь материально ответственным лицом в магазине, в октябре 2025 года похитила драгоценности на сумму более 250 тысяч рублей.

Злоумышленницу приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны с учетом возвращения осужденной части драгоценностей и частичного возмещения ущерба.

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