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21 сентября, 20:53

Политика

ООН перепроверила эскалаторы перед приездом Трампа

Фото: whitehouse.gov

Организация Объединенных Наций (ООН) проверила и перепроверила работу эскалаторов перед визитом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он также рассказал о корректировке работы с телесуфлером.

"Были приняты новые меры, чтобы облегчить использование телесуфлера американской делегацией", – пояснил представитель, добавив, что теперь у представителей США есть отдельная кабина.

Проверки связаны с инцидентом, произошедшим в 2025 году во время визита Трампа в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для выступления на неделе высокого уровня Генассамблеи. Тогда сначала отключился эскалатор на второй этаж, а затем вышел из строя телесуфлер.

Позднее американский лидер заявил, что эти инциденты были подстроены. Он назвал эту ситуацию явным саботажем, указав на опубликованные сообщения СМИ о планах сотрудников ООН "подшутить над Трампом, выключив эскалатор". Глава Белого дома призывал арестовать ответственных за случившееся.

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