Глав десяти регионов выбрали в России

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Восемь действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, еще двоих избрали депутаты парламентов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России и областных избирательных комиссий.

Прямые выборы прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав избрали депутаты региональных парламентов.

В Мордовии победу одержал Артем Здунов, набравший 77,79% голосов. Его ближайший соперник Александр Александров получил 7,78%, Евгений Тюрин – 7,44%, Тимур Гераськин – 3,85%, Дмитрий Массеров – 2,08%. Здунов занимает пост главы республики с сентября 2021 года.

Рамзан Кадыров переизбран на пост главы Чечни, набрав 99,85% голосов. Он возглавляет регион с апреля 2011 года. Его соперники Исмаил Денильханов и Халид Накаев получили по 0,05%.

Владислав Ховалыг набрал 90,95% голосов в Туве. Он руководит республикой с сентября 2021 года. Остальные кандидаты – Егор Чистяков, Артыш Иргит, Лодой-Дамба Куулар, Азиат Чанзан – получили менее 3% каждый.

В Брянской области Егор Ковальчук (врио с мая 2026 года) набрал 67,52%. Андрей Архицкий – 14,91%, Руслан Титов – 8,05%, Алексей Тимошков – 4,7%, Александра Казачкова – 3,73%.

Александр Шуваев, временно исполнявший обязанности главы Белгородской области с мая 2026-го, набрал 65,97%. Евгений Дремов – 10,66%, Валерий Шевляков – 9,12%, Артем Зотов – 7,55%, Владимир Абельмазов – 5,17%.

Олег Мельниченко сохранил пост главы Пензенской области, набрав 70,89%. Он руководит регионом с сентября 2021 года. Олег Шаляпин набрал 13,07%, Павел Куликов – 6,73%, Михаил Лисин – 5,21%, Виктор Ерошенко – 3,03%.

Алексей Русских набрал 77,05% в Ульяновской области. Он возглавляет регион с сентября 2021 года. Сергей Маринин – 8,72%, Марина Ким – 7,32%, Юлия Ясайтис – 5,23%.

Виталий Королев, временно исполнявший обязанности главы Тверской области с ноября 2025 года, набрал 69,48%. Людмила Воробьева – 10,49%, Ольга Левина – 6,44%, Татьяна Петрова – 5,64%, Сергей Малинкович – 2,93%, Игорь Яковенко – 1,94%.

Парламент Карачаево-Черкесии избрал Рашида Темрезова главой республики. За него проголосовали все 48 присутствовавших депутатов. Конкурентами были Александр Чайка и Крым Шнахов.

Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии на второй срок. За него отдали 61 голос, за Олега Варнавина – 5, Чермен Дудати не получил ни одного.

Выборы в Госдуму девятого созыва и кампании в регионах прошли в России с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 62,6 миллиона россиян, явка составила 59,32%.

Предварительно, "Единая Россия" получила 57,83% голосов, лидировала в 208 одномандатных округах и может получить 355 мест в ГД. КПРФ набрала 13,81%, лидировала в пяти округах и получает 40 мест. ЛДПР с 8,98% победила в двух округах и может получить 25 мест, а "Новые люди" с 7,96% – 20 мест. Также порог в 5% преодолела "Справедливая Россия".

