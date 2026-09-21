"Единая Россия", предварительно, набрала 57,83% голосов на выборах в ГД

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"Единая Россия", предварительно, получила по партийным спискам на выборах в Госдуму 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

Она уточнила, что по итогам предварительных подсчетов партия получит 355 депутатских мест.

Далее идет КПРФ с предварительным результатом 13,81% голосов, лидирующая в пяти одномандатных округах. Она может получить 40 мест в Госдуме.

ЛДПР набирает 8,98% голосов и выигрывает по двум одномандатным округам. Ей должно достаться 25 депутатских мест.

Фракция "Новые люди" получает 7,96% голосов. Ей, предварительно, предоставят 20 мест.

По словам Памфиловой, у "Справедливой России" еще есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер: пока у нее 4,96% и четыре депутатских места.

В то же время "Единая Россия" показывает более высокий результат, чем в 2021 году. В частности, по федеральному округу фракция в 2021-м получила 49,82% голосов. Тогда же кандидаты одержали победу в 198 одномандатных округах.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги станут известны не раньше 25 сентября, указывали в ЦИК.

