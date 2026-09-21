21 сентября, 19:13Происшествия
Суд арестовал виновника массового ДТП на МКАД на два месяца
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд в Москве арестовал виновника ДТП на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчина будет находиться под стражей до 20 ноября.
Авария произошла на 104-м километре МКАД 20 сентября. Грузовик Sollers двигался по обочине и столкнулся с машинами, которые стояли в очереди на заправку.
В результате ДТП с участием 8 автомобилей погибли женщина и мужчина. Также пострадал 1 человек.
Выяснилось, что водитель грузовика в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух человек.
Виновника аварии с двумя погибшими на МКАД задержали