Суд арестовал виновника массового ДТП на МКАД на два месяца

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал виновника ДТП на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина будет находиться под стражей до 20 ноября.

Авария произошла на 104-м километре МКАД 20 сентября. Грузовик Sollers двигался по обочине и столкнулся с машинами, которые стояли в очереди на заправку.

В результате ДТП с участием 8 автомобилей погибли женщина и мужчина. Также пострадал 1 человек.

Выяснилось, что водитель грузовика в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух человек.