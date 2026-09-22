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22 сентября, 05:48

Технологии

Операторы обеспечат сотовой связью малые села и деревни в России

Фото: depositphotos/beinluck

МТС, "МегаФон" и "Вымпелком" обязаны до 31 марта 2027 года обеспечить сотовую связь во всех населенных пунктах России, где проживает более 2 тысяч человек. Аналогичное предписание также было выдано оператору Т2, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий проект решения Госкомиссии по радиочастотам.

В Минцифры отметили, что в России нет населенных пунктов с населением от 2 тысяч человек, где полностью отсутствует мобильная связь. В каждом из них есть покрытие хотя бы одного оператора. При этом у каждой компании остаются категории, где она не обеспечивает необходимый уровень связи, хотя другие операторы предоставляют соответствующие услуги.

Как пояснили в ведомстве, радиочастотный спектр для Т2 был выделен на иных условиях, однако обязательства по покрытию населенных пунктов предусмотрены для всех операторов мобильной связи. Минцифры контролирует их исполнение.

"Регулятор требует, чтобы каждый из указанных операторов устранил пробелы в собственной сети. Для жителей это означает возможность выбирать между несколькими компаниями и иметь резервную сеть на случай сбоев. Для государства это также инструмент контроля за тем, чтобы выделенные операторам частоты действительно использовались", – отметил эксперт по беспроводной связи Олег Яблоков.

Жители России, в том числе в отдаленных населенных пунктах, должны иметь такой же выбор операторов и набор услуг, как и жители крупных городов, считает эксперт Денис Кусков. По его словам, конкуренция положительно влияет на тарифы: по мере увеличения числа операторов темпы роста цен снижаются.

11 сентября связь 5G была официально запущена в России. Это было сделано по поручению Владимира Путина. "Большая четверка" операторов связи уже запустила 5G в 16 городах, доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах – это может произойти до конца 2026 года.

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