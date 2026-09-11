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11 сентября, 11:58

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Аналитик Муртазин: запуск сети 5G повлияет на скорость интернета и передачи данных

Аналитик рассказал об изменениях после запуска сети 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сеть 5G, которую уже запустили в некоторых российских регионах, в первую очередь повлияет на скорость интернета и передачи данных. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Эксперт пояснил, что после запуска сети 5G файл, который загружался за 10 минут, сможет загрузиться за несколько минут. При этом он добавил, что новая сеть никак не повлияет на качество связи с точки зрения голосовых звонков и SMS.

Оценить преимущества нового стандарта связи смогут пока только владельцы смартфонов на базе Android. Муртазин добавил, что владельцы iPhone в России не смогут воспользоваться сетями пятого поколения, так как это связано с ограничениями со стороны компании Apple.

Для тех, кто желает воспользоваться новой сетью, важно включить в настройках мобильного интернета в смартфоне приоритет 5G-сети.

Ранее стало известно об официальном запуске связи 5G в России. Это сделано по поручению Владимира Путина. "Большая четверка" операторов связи уже запустила сеть в 16 городах, а доступ к ней получили 10 миллионов абонентов. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора.

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