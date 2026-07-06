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06 июля, 04:49

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"Известия": Минцифры планирует ускорить мобильный интернет в РФ с помощью ИИ

Мобильный интернет в РФ ускорят с помощью ИИ

Фото: depositphotos/tatsianama

Специалисты в РФ планируют массово внедрять искусственный интеллект (ИИ) в телеком-отрасли. В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы Минцифры.

Речь идет о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть. Операторы в РФ уже реализовали пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями. Они продемонстрировали повышение пропускной способности сетей на 20–30% и снижение задержек примерно на половину.

По словам экспертов, применение ИИ действительно может позволить увеличить скорость мобильного интернета в РФ за счет роста пропускной способности. На сотовых сетях ИИ управляет распределением трафика, оптимизацией радиопараметров и диагностикой сбоев в реальном времени, автоматически перенастраивая ресурсы. При этом указанный эффект достигается не только на сетях 5G, но и на действующем LTE.

Представители отрасли также отметили, что российские операторы уже применяют ИИ для мониторинга и аналитики.

Ранее исследование показало, что две трети Wi-Fi-роутеров в домах россиян являются устаревшим и влияющим на качество интернета оборудованием – 68,2% работают в диапазоне 2,4 ГГц. Наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане – более 80%. Меньше всего (от 54 до 55%) – в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве.

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