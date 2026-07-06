Собянин: еще четыре направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще четыре беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр Москвы.

Ранее ПВО уничтожила еще три дрона на подлете к Москве. Таким образом, всего с полуночи над территорией столичного региона было ликвидировано уже семь беспилотников.

Временные ограничения на полеты объявили в московских аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с уполномоченными органами.