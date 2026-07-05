05 июля, 22:08Происшествия
В Калининграде пьяный водитель сбил маму с детьми, один ребенок погиб
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калининградской области"
Пьяный водитель сбил в Калининграде женщину с двумя детьми, трехлетний мальчик скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Случай произошел 5 июля.
"36-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии опьянения, передвигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный города Калининграда, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми", – сказано в сообщении.
Мальчик от полученных травм умер на месте. Женщину и годовалую девочку госпитализировали.
Ребенок находится в коме на аппарате ИВЛ. Ее мама получила травму головы и ушибы, врачи оценивают состояние женщины как стабильное. Об этом заявили представители Минздрава Калининградской области в комментарии РИА Новости.
По факту ДТП начата проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее стало известно, что ребенок погиб в аварии в Подмосковье. Он находился в иномарке, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.