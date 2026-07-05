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05 июля, 21:46

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Депутат Нилов: эвакуацию машин из-за отсутствия у водителя СТС надо отменить

В Госдуме предложили отменить эвакуацию машин из-за отсутствия СТС у водителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эвакуация автомобиля на штрафстоянку по причине отсутствия у водителя при себе оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) слишком жесткая мера, ее нужно отменить. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

"Накажите водителя минимальным штрафом. Тем более, даже наказывать не нужно, надо ограничиться предупреждением", – предложил он.

По его словам, если документ есть в электронном виде, то его можно проверить дистанционно. Политик пообещал, что выступит с соответствующей инициативой. Исключения могут составлять случаи, когда машина находится в угоне.

Сотрудники ГИБДД сейчас имеют законное право эвакуировать автомобиль на штрафстоянку при отсутствии у водителя СТС. За проезд без свидетельства человеку выпишут штраф в размере 500 рублей.

Ранее стало известно о планах Минтранса разработать новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ собираются утвердить в 2027 году.

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