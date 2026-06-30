Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10% с введением новых правил расчета ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов для ремонта по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года. Как ожидается, благодаря новым правилам средний размер выплаты увеличится примерно на 10%, сообщили в Банке России.

Согласно новым правилам, при расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Кроме того, стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок.

Также страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования – уплотнители, наклейки и другие элементы. Сейчас такие затраты ограничены 2% от стоимости заменяемых запчастей.

Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники в течение трех месяцев после вступления изменений в силу.

Ранее эксперты предупреждали, что полисы ОСАГО подорожают в среднем на 700 рублей в год после увеличения лимита страховых выплат в случае ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Высказывались предположения, что полис подорожает примерно на 8–10% в первую очередь для автомобилистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Для добросовестных водителей цена может стать выше на 2–3%. В случае если человек пострадал при аварии, выплата станет больше в 4 раза.