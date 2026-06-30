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30 июня, 12:01

Наука

Новую колонию пингвинов Адели обнаружили в Антарктиде

Фото: ТАСС/Zuma

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) нашли новую колонию пингвинов Адели в западной части архипелага Хасуэлл в Антарктиде. Об этом сообщила пресс-служба института.

Ученые Российской антарктической экспедиции (РАЭ) впервые за все время ведения регулярных наблюдений в Антарктике провели обследование острова Адамс, который расположен в западной части архипелага Хасуэлл.

Орнитолог станции "Мирный" 70-й РАЭ Юрий Мизин пояснил, что исследователи использовали наземные наблюдения и съемку с коптера. Так им удалось обнаружить колонию пингвинов Адели численностью около 500 особей, а также лежбище тюленей Уэдделла.

"Колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове, это говорит о том, что птицы давно освоили этот участок суши", – добавил он.

Ученый отметил, что благодаря открытию остров Адамс смогут включить в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики. Он также подчеркнул, что пингвины Адели очень чувствительны к переменам в состоянии морского льда и корма, поэтому регулярное наблюдение за их колониями – важный источник данных о состоянии антарктических морских экосистем в целом.

Ранее в тропических лесах Новой Гвинеи обнаружили два вида опоссумов, которые считались вымершими около 6 тысяч лет назад. Оба вида относятся к "таксонам Лазаря" – они исчезают из палеонтологической летописи на тысячелетия, но в итоге все равно обнаруживаются живыми.

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