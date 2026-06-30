Греф заявил, что ключевую ставку нужно снижать

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Российская экономика уже переохлаждена, поэтому ключевую ставку Банка России необходимо снижать. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров кредитной организации, сообщает ТАСС.

Греф подчеркнул, что экономика не может долго существовать в условиях экстремально высоких ставок.

"Реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% – ставка, которая может применяться на коротком горизонте, чтобы охладить экономику", – указал он.

Вместе с тем Греф добавил, что экстенсивный рост экономики исчерпан – "загрузка мощностей находится на пределе". В связи с этим нужно повсеместно внедрять новые технологии, в том числе искусственного интеллекта.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ключевая ставка Центробанка в конце 2026 года может достигнуть 12%. При этом, по его мнению, ставка может быть снижена более серьезно.