Греф: высокая ключевая ставка и крепкий рубль являются проблемами в экономике РФ

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В экономике России есть четыре проблемы, которые иногда называют "всадниками апокалипсиса": высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что все это формирует сложную ситуацию при снижающемся спросе для развития экономики.

"Фактор очень низкой безработицы – это существенный фактор. Но точно так же, как мы говорили о факторе очистки текущей инфляции, фактор низкой безработицы должен быть существенно очищен от текущих разовых специфических условий России", – цитирует Грефа РИА Новости.

Однако, говоря о степени охлаждения экономики, нельзя не принимать во внимание и такие факторы, как инвестиционная активность и темпы роста ВВП, добавил глава Сбербанка.

Ранее Центробанк зафиксировал снижение долговой нагрузки граждан России. По итогам прошлого года она уменьшилась до 9,1%, что стало самым низким показателем с начала 2019 года. Этому способствовало охлаждение рынка розничного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.