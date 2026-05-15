15 мая, 13:35

Путин: ВВП России прибавил 1,8% в марте

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в марте 2026 года вырос на 1,8%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент заметил, что меры и решения, принятые в последнее время кабмином, начали давать положительный результат.

По словам российского лидера, в марте рост промышленного производства составил 2,3%, а обрабатывающие производства выросли на 3%. При этом безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%.

Глава государства обратил внимание и на позитивные статистические данные в экономике страны. Например, в марте ускорилась потребительская активность, рост оптовой торговли составил 8%, а розничная торговля прибавила 6,2%.

"Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов – то есть, чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым", – сказал Путин и попросил кабмин дальше уделять первостепенное внимание вопросам поддержки экономического роста.

В апреле Путин рассказывал о сокращении ВВП России за январь – февраль 2026 года на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. Например, в январе рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, а в феврале – на один.

В это же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия остается надежным продавцом нефти и нефтепродуктов, выполняя все свои обязанности. Покупать энергоресурсы хочет большое количество стран, несмотря на все незаконные ограничения в отношении российской нефти, уточнял он.

