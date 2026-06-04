Путин заявил, что РФ досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности

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Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что РФ досрочно выполнила задачу по уменьшению количества человек, которые живут за чертой бедности.

Президент РФ сообщил, что к 2030 году Россия должна была снизить число людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. Однако, по его словам, в прошлом году эта задача была выполнена. Тогда данный показатель составил 6,7%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по итогам прошлого года реальные зарплаты россиян выросли на 4,4%. Кроме того, положительная динамика зафиксирована также в сфере оплаты труда, социальных выплат, доходов от предпринимательства и собственности. Реальные заработные платы за трехлетний период выросли на 23,9%.

Новак считает, что текущая экономическая динамика в стране – цикличная. После активного подъема наступает период "корректировки", что нередко сопровождается "структурной трансформацией". Поэтому на данном этапе необходимо управлять рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить сбалансированный рост.

