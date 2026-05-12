12 мая, 14:47

Новак заявил об исторически низком уровне бедности в России

Уровень бедности в России сократился до минимальных значений за всю ее историю, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с газетой "Ведомости".

По его словам, бедность в РФ к концу 2025 года снизилась до 6,7%. При этом по итогам прошлого года реальные зарплаты россиян выросли на 4,4%. Кроме того, положительная динамика зафиксирована также в сфере оплаты труда, социальных выплат, доходов от предпринимательства и собственности. Реальные заработные платы за трехлетний период выросли на 23,9%.

Новак считает, что текущая экономическая динамика в стране – цикличная. После активного подъема наступает период "корректировки", что нередко сопровождается "структурной трансформацией". Поэтому на данном этапе необходимо управлять рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить сбалансированный рост.

Ранее вице-премьер заявлял, что экономический рост России в текущем году прогнозируется на уровне 0,4% с увеличением темпов до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029-м. Изменения в сторону более эффективных форм организации в настоящее время происходят в экономике, экспорте, на рынке труда и в социальной сфере.

