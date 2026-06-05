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05 июня, 14:01

Мэр Москвы

Собянин: Москва поддержит строительство уникального завода вакцин в "Алабушеве"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"/Максим Мишин

Сергей Собянин и исполнительный директор АО "Фармстандарт" Виктор Харитонин подписали соглашение, предусматривающее строительство фармацевтического комплекса по производству живых вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, кори, краснухи и паротита на площадке "Алабушево". Подписание документа состоялось на полях ПМЭФ.

Комплекс площадью 53 тысячи квадратных метров планируют запустить в 2029 году. Объем инвестиций в проект, который включает закупку оборудования, превысит 13 миллиардов рублей. На новом предприятии создадут более 200 рабочих мест.

Завод войдет в состав фармкластера ОЭЗ "Технополис Москва", куда сейчас входят 14 компаний, 10 из которых уже запущены. В период с 2026 по 2028 год запланирован запуск производств, специализирующихся на лечении онкологических, генетических, орфанных и других заболеваний.

Строительство комплекса соответствует целям нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья". При этом на текущий момент в России отсутствует производство лекарственных препаратов от ветряной оспы и ротавируса.

Ранее в России стартовало производство уникальной линзы "Ясень" для лечения катаракты. Уточнялось, что отечественная интраокулярная линза способна заменить работу хрусталика глаза. Получить ее граждане смогут бесплатно в рамках программы госгарантий.

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