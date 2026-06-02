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02 июня, 09:49

Мэр Москвы

Собянин рассказал об уникальных московских разработках в сфере биомедицины

Фото: sobyanin.ru

Медицина, фармацевтика, биотехнологии – один из активно развивающихся и перспективных секторов промышленности Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в городе действует свыше 300 профильных предприятий, где трудятся порядка 30 тысяч специалистов. Компании выпускают широкий спектр продукции: от нейроимплантов, помогающих восстановить слух и зрение, до аппаратов искусственной почки. Причем многие разработки не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом.

Столица обеспечила условия для организации полного производственного цикла. Благодаря инфраструктуре ОЭЗ "Технополис "Москва" компании могут пройти весь путь – от лаборатории до выпуска готового продукта. Дополнительно Московский инновационный кластер предлагает предприятиям разнообразную поддержку. Например, гранты на модернизацию, компенсации за патенты, а также возможность тестировать свои решения на базе городской инфраструктуры.

"Как результат, по итогам 2025 года производство лекарств и медицинских материалов в Москве выросло на 8,8%. При этом, например, выпуск сердечно-сосудистых препаратов увеличился на 79,8%, лекарств для дыхательной системы – на 87,2%, а вакцин и сывороток – в 1,5 раза. Производство медицинских инструментов и оборудования в прошлом году выросло на 7,2%", – подчеркнул Собянин.

К примеру, компания "Акрус Биомед", резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", первой в России начала выпуск клеточных препаратов для клинических испытаний. Ключевой продукт компании – "искусственная кожа" на основе донорских клеток. Это решение актуально для тяжелых пациентов, например с диабетической стопой, которым могут потребоваться сложные операции вплоть до ампутации, но применение "искусственной кожи" может помочь этого избежать.

Предприятие получило разрешение на исследования двух высокотехнологичных препаратов – биологического и дермального эквивалентов кожи. Оба созданы на базе донорских клеток человека и специального носителя, повторяющего структуру натуральной кожи.

Первый препарат способствует быстрому заживлению при значительных потерях кожи и снижает риск рубцевания, второй предназначен для пересадки собственной кожи и может применяться даже в амбулаторных условиях или в дневном стационаре. После получения регистрационных удостоверений эти препараты поступят в клиники.

Производственные мощности завода позволяют выпускать до 70 тысяч единиц продукции ежегодно. Кроме того, компания ведет разработку решений для лечения травм позвоночника и суставов.

Еще один резидент ОЭЗ – компания "МетаНефрос" – разработала отечественный аппарат "искусственная почка". Предприятие планирует выпускать от 500 до 1 тысячи таких аппаратов ежегодно, а также производить от 4 до 8 миллионов комплектующих в год. Оборудование уже получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора, подтверждающее его безопасность и эффективность. В настоящее время идет тестовый выпуск: собраны первые 4 аппарата, которые вскоре поступят в российские клиники.

Компания "Артселленс", также входящая в ОЭЗ, совместно с учеными МОНИКИ работает над созданием первой в России "искусственной печени". Технология предусматривает выращивание органа из собственных клеток пациента, что значительно снижает риск отторжения. На начальном этапе разработка предназначена для того, чтобы помочь пациентам дождаться донора, а в перспективе сможет полностью заменить поврежденную печень.

В октябре прошлого года компания запустила на площадке "Печатники" первую очередь завода по выпуску лекарственных препаратов с мощностью до 10 миллионов таблеток и до 20 миллионов капсул ежегодно. Препараты предназначены для борьбы с онкологическими заболеваниями, инсультами, инфарктами, тромбозами и легочной эмболией.

Лаборатория "Сенсор-Тех", участник Московского инновационного кластера, занимается разработкой первых в России нейроимплантов для восстановления зрения и слуха. Среди ее достижений – VR-симулятор бионического зрения: устройство показывает мир глазами пациента с электронными имплантами, что помогает врачам и реабилитологам эффективнее выстраивать процесс восстановления.

Компания успешно протестировала технологию и получила грант на развитие нейроимпланта ELVIS V, который сейчас проходит доклинические испытания. Также в разработке находится устройство с внутренними камерами: оно сканирует окружающее пространство, с помощью искусственного интеллекта распознает объекты и лица, рассчитывает расстояние до них и передает информацию пользователю через наушники.

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" и технопарка "Сколково" – компания "Моторика"– создала первый в мире протез кисти с оптическими датчиками Omni Hand. Особенность технологии в том, что она считывает сигналы не только с мышц, но и с сухожилий, благодаря чему протез подходит даже пациентам с серьезными повреждениями рук, например после обморожений. Серийное производство модели стартовало в январе.

Помимо этого, компания выпускает и другие виды протезов: с 2016 года "Моторика" обеспечила ими более 8 тысяч человек из 17 стран и вошла в топ-10 мировых производителей. Благодаря поддержке Московского инновационного кластера предприятие расширило производство до 4,5 тысячи изделий в год, масштабировало 3D-печать (SLS) и запатентовало 9 новых изобретений. В настоящее время компания готовится к выходу на фондовый рынок.

Компания "Оксикор", еще один резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", разработала первый российский мембранный оксигенатор – аппарат, который заменяет функцию легких, насыщая кровь кислородом во время операций на сердце или при тяжелых респираторных заболеваниях.

Ключевое достижение инженеров – уникальная технология сборки ключевой детали прибора: внутри нее расположены тысячи тонких трубочек-фильтров, которые необходимо идеально закрепить. Любое смещение или деформация могут привести к протечке и создать опасность для пациента. Разработанная московскими специалистами технология склейки обеспечивает надежное крепление трубочек, гарантируя безопасность устройства.

Прибор успешно прошел клинические исследования и сейчас находится на стадии регистрации. Завод способен выпускать до 50 тысяч таких оксигенаторов ежегодно, что позволит клиникам снизить зависимость от импортных поставок.

Компания "Медтехнопроект", резидент технопарка "Сколково" и участник программы пилотного тестирования Московского инновационного кластера, производит протезы Angiteq и разрабатывает имплантаты для сложных операций на сосудах.

Главная разработка – протез для грудной аорты, который отличается высокой надежностью и хорошей приживаемостью. На текущий момент компания реализовала свыше 1,6 тысячи сосудистых протезов. В текущее время предприятие тестирует протезы для операций на сосудах нижних конечностей.

Формирование мощного фармацевтического и медицинского кластеров в Москве продолжается, добавил Собянин. Работа является частью крупных нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".

Ранее сообщалось, что в России начали производство уникальной линзы "Ясень" для лечения катаракты, которую граждане смогут получить бесплатно в рамках программы госгарантий. Уточнялось, что линза способна заменить работу хрусталика глаза.

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