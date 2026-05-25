Собянин: число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%

В Москве почти на 40% выросло число высокотехнологичных, в том числе робот-ассистированных, операций по профилю "Хирургия", сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что такие операции менее травматичны, снижают риск осложнений, а также сокращают сроки восстановления пациентов. При этом роботизированные операции стали ежедневной практикой в городских больницах.

"Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах", – отметил он.

Также, продолжил Собянин, эндоскопические и лапароскопические вмешательства проводят с помощью небольших проколов, а современные методики дают возможность удалять пораженные ткани, сохраняя функции органов.

Например, в случае тяжелого хронического панкреатита специалисты выполняют панкреатодуоденальную резекцию – это сложная операция, в ходе которой удаляют часть поджелудочной железы с последующим восстановлением системы пищеварения. Такие операции требуют не только серьезной подготовки, но и слаженной работы команды, однако с новыми технологиями стали безопаснее для пациентов.

"Мы продолжим развивать высокотехнологичную медицину, чтобы она была доступной каждому. Это соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", – заключил градоначальник.

Ранее глава города подчеркивал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. По его словам, в столице создается медицина будущего, которую раньше считали фантастикой.

