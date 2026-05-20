Сергей Собянин рассказал о развитии трансплантологии в Москве

Трансплантация является одним из самых сложных направлений медицины. Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, как его развивают в столице.

Мэр отметил, что пересадка органов часто становится единственным способом спасти человека, когда другие методы лечения уже не работают.

По его словам, времена, когда трансплантология считалась уделом лишь немногих федеральных научных медицинских центров, давно прошли. В последние годы она стала частью системы столичной медицины, а за последние 5 лет количество операций увеличилось более чем в 2 раза – с 428 в 2020 году до 859 в 2025 году.

"Сегодня в Москве живут, ходят по улицам, работают, отдыхают, играют с детьми и радуются внукам более 6 тысяч человек с пересаженными органами. Их пример вдохновляет нас и дальше расширять доступность операций по трансплантации для нуждающихся москвичей", – отметил Собянин.

Этот вид медицинской помощи сосредоточен в современных центрах трансплантации органов, которые действуют в составе 4 крупных московских больниц: ММНКЦ имени С. П. Боткина, Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, МКНИЦ "Больница 52" и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В частности, врачи Института имени Склифосовского проводят все виды трансплантации органов, а вместе с тем и сложные сочетанные операции, когда одновременно пересаживается несколько органов. Такие вмешательства требуют участия большой мультидисциплинарной команды экспертов.

Собянин подчеркнул, что часть направлений остается уникальной для России. В пример он привел трансплантацию тонкой кишки или имплантацию искусственного левого желудочка для лечения терминальной стадии сердечной недостаточности.

За 2025 год врачи медучреждения провели свыше 400 операций, а за все время – более 3 тысяч пересадок почки, свыше 1,5 тысячи пересадок печени, 150 пересадок сердца и более 100 – легких, в том числе и повторных. Эти операции являются одними из самых сложных в данной области.

В институте сформирован полноценный трансплантологический кластер, который работает по принципу замкнутого цикла. Помощь пациент получает на всех этапах – от подготовки к операции до самой трансплантации и последующего наблюдения. Данная система позволяет обеспечивать устойчивый результат, создавая условия для высокого качества жизни.

В среднем продолжительность операции по трансплантации составляет 3–12 часов. Однако благодаря развитию технологий и мастерства врачей сроки поэтапно сокращаются. Таким образом, недавно операция по трансплантации почки заняла 1 час 15 минут.

Мэр отметил, что важнейшими этапами после трансплантации являются реабилитация и последующее наблюдение. Они начинаются с первого дня после операции и часто продолжаются на протяжении всей жизни пациента.

С 2025 года эту задачу решает специализированный амбулаторный центр, где работают кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и другие профильные специалисты. Вместе с тем в НИИ Склифосовского круглосуточно работает отделение медицинской психологии.

Собянин уточнил, что в институте с 2011 года развивается программа трансплантации легких, куда направляют пациентов с муковисцидозом, хронической обструктивной болезнью легких, легочным фиброзом и рядом других патологий, которые ранее считались "безнадежными".

В конце 2025 года медики провели 100-ю трансплантацию, а на сегодняшний день пациент уже переведен на самостоятельное дыхание, подчеркнул градоначальник.

С прошлого года институт начал осваивать новое для себя направление – трансплантацию рук. Год назад в медучреждении впервые в России успешно пересадили предплечье и кисть, а в феврале 2026 года врачи пересадили пациенту сразу два донорских комплекса – восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья, а также правую кисть.

Как отметил Собянин, подготовка к операциям длилась больше года. Самым ответственным этапом стала микрохирургия: медикам нужно было соединить и зафиксировать кости, восстановить и соединить нервы, сосуды, сухожилия и мышцы так, чтобы рука начала полноценно функционировать. Спустя год после операции первый пациент свободно пишет и может управлять автомобилем, а второй уже способен держать мелкие предметы.

В НИИ Склифосовского также проводятся редкие сочетанные операции по трансплантации почки и поджелудочной железы. Это помогает людям с тяжелым диабетом первого типа. Некоторое время назад считалось, что поджелудочную железу можно пересаживать только в том случае, если у нее есть два крупных кровеносных сосуда, в связи с чем многие органы не подходили для операции.

Однако в 2023 году эксперты института выяснили, что орган успешно работает и с одним сосудом – селезеночной артерией. Врачи разработали новый метод вмешательства, позволяющий использовать органы, которые до этого считались непригодными. Благодаря этому шансов на спасение у пациентов стало больше.

Собянин выразил уверенность в том, что в настоящее время Институт Склифосовского является главным центром трансплантации в Москве. По его мнению, таковым институт и останется в дальнейшем. Мэр напомнил, что в 2025 году стартовало строительство нового комплекса НИИ, что позволит сделать лечение по этому профилю еще более доступным и эффективным.

Ранее глава города подчеркивал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. По его словам, в столице создается медицина будущего, которую раньше считали фантастикой.