20 мая, 12:44Происшествия
В Москве на станции МЦД Выхино произошел пожар
Пожар возник на станции Казанского направления МЦД Выхино. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Огонь охватил одну из секций ограждения платформы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые потушили пожар.
В столичном Дептрансе уточнили, что никто не пострадал. На движение пригородных поездов и работу станции метро инцидент не повлиял. Причины пожара выясняются.
Ранее СМИ сообщали, что на станции "Алексеевская" произошло замыкание контактного рельса. В результате были приняты меры по ликвидации происшествия. Представители Московского метрополитена уточнили, что некоторые составы уменьшали скорость или останавливались для соблюдения интервала.
Спустя время движение поездов на Калужско-Рижской линии метро было введено в график. При этом безопасности пассажиров ничего не угрожает.