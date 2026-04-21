21 апреля, 11:20Транспорт
Пострадавших в результате остановки движения поездов в метро Москвы нет
Пострадавших в результате остановки движения поездов на Сокольнической линии московского метро нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Сотрудники полиции помогли пассажирам эвакуироваться. Их безопасности ничего не угрожает. Специалисты метрополитена и правоохранители продолжают работать на месте.
В ведомстве рекомендовали пассажирам пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе другими линиями метро, а также бесплатными автобусами КМ и маршрутами Московских трамвайных диаметров.
Об отсутствии движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" красной ветки столичного метро стало известно 21 апреля. Изначально сообщалось, что это связано с проверкой одного из составов.
Выяснилось, что причиной остановки стала техническая неисправность одного из поездов. Состав отправили на сервисное обслуживание в компанию-производителя.
На месте ЧП работают специалисты метрополитена, которые предпринимают все необходимые шаги для скорейшего возобновления движения.