Пострадавших в результате остановки движения поездов в метро Москвы нет

Пострадавших в результате остановки движения поездов на Сокольнической линии московского метро нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Сотрудники полиции помогли пассажирам эвакуироваться. Их безопасности ничего не угрожает. Специалисты метрополитена и правоохранители продолжают работать на месте.

В ведомстве рекомендовали пассажирам пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе другими линиями метро, а также бесплатными автобусами КМ и маршрутами Московских трамвайных диаметров.

Об отсутствии движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" красной ветки столичного метро стало известно 21 апреля. Изначально сообщалось, что это связано с проверкой одного из составов.

Выяснилось, что причиной остановки стала техническая неисправность одного из поездов. Состав отправили на сервисное обслуживание в компанию-производителя.

На месте ЧП работают специалисты метрополитена, которые предпринимают все необходимые шаги для скорейшего возобновления движения.