Бесплатные курсы реставрации для детей впервые откроют в Москве

Департамент культурного наследия города Москвы впервые запустит обучающую программу по реставрации для детей от 6 до 11 лет. Проект приурочен ко Дню исторического и культурного наследия столицы. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

"Обычно сохранение объектов считают сложной работой, доступной только для взрослых, но мы хотим рассказать ребятам в увлекательном формате обо всех тайнах этого процесса и показать, как рождается чудо – возвращение памятникам архитектуры былой красоты и величия", – отметил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Детям дадут возможность работать с инструментами, расчищать живопись, восстанавливать копии лепнины и осваивать альфрейную роспись.

Программа включает 2 полноценных курса по 8 занятий, а также отдельные мастер-классы. Среди тем – мозаика, золочение декоративных элементов, расчистка росписей, восстановление гипсовых деталей и создание фресок.

Занятия пройдут с 30 апреля по 29 мая на отреставрированных объектах культурного наследия, в исторических зданиях и профильных мастерских. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на портале "Узнай Москву".

Во время обучения школьники познакомятся с историей таких объектов, как церковь Петра и Павла, усадьба А. В. Морозова, Саввинское подворье и Московский театр эстрады.

По завершении курса детям вручат сертификаты. Осенью они смогут представить свои навыки на выставке "ПРОреставрацию", а новые занятия планируют провести в октябре и ноябре в рамках форума "Наследие".

