Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 12:59

Бесплатные курсы реставрации для детей впервые откроют в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Департамент культурного наследия города Москвы впервые запустит обучающую программу по реставрации для детей от 6 до 11 лет. Проект приурочен ко Дню исторического и культурного наследия столицы. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

"Обычно сохранение объектов считают сложной работой, доступной только для взрослых, но мы хотим рассказать ребятам в увлекательном формате обо всех тайнах этого процесса и показать, как рождается чудо – возвращение памятникам архитектуры былой красоты и величия", – отметил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Детям дадут возможность работать с инструментами, расчищать живопись, восстанавливать копии лепнины и осваивать альфрейную роспись.

Программа включает 2 полноценных курса по 8 занятий, а также отдельные мастер-классы. Среди тем – мозаика, золочение декоративных элементов, расчистка росписей, восстановление гипсовых деталей и создание фресок.

Занятия пройдут с 30 апреля по 29 мая на отреставрированных объектах культурного наследия, в исторических зданиях и профильных мастерских. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на портале "Узнай Москву".

Во время обучения школьники познакомятся с историей таких объектов, как церковь Петра и Павла, усадьба А. В. Морозова, Саввинское подворье и Московский театр эстрады.

По завершении курса детям вручат сертификаты. Осенью они смогут представить свои навыки на выставке "ПРОреставрацию", а новые занятия планируют провести в октябре и ноябре в рамках форума "Наследие".

Ранее Агентство креативных индустрий Москвы впервые открыло прием заявок на участие в Пекинской международной книжной ярмарке. Для участия издательство и литературное агентство должно иметь опыт покупки или продажи прав на издание книг за рубежом, а также не менее 8 изданных произведений в каталоге прав. Также кандидаты должны быть зарегистрированы как налогоплательщики.

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

